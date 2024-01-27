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  • Окупанти ракетою "Іскандер" завдали удару по Словянську: зруйновано керамічний цех, пошкоджено дитячий садок, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:26, Вчора
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Окупанти ракетою "Іскандер" завдали удару по Словянську: зруйновано керамічний цех, пошкоджено дитячий садок, - ФОТО

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Окупанти ракетою "Іскандер" завдали удару по Словянську: зруйновано керамічний цех, пошкоджено дитячий садок, - ФОТО

Уночі 27 січня російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдав удару по місту ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомив очільник МВА Словянська Вадим Лях.

"Вночі місто знов обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вул. Дарвіна, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна.

Окупанти ракетою "Іскандер" завдали удару по Словянську: зруйновано керамічний цех, пошкоджено дитячий садок, - ФОТО, фото-1

На щастя, обійшлося без жертв", — повідомив він.

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#Слов’янськ #окупанти #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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