Окупанти ракетою "Іскандер" завдали удару по Словянську: зруйновано керамічний цех, пошкоджено дитячий садок, - ФОТО

Уночі 27 січня російські окупанти обстріляли Слов'янськ Донецької області. За даними Генштабу ЗСУ, ворог завдав удару по місту ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомив очільник МВА Словянська Вадим Лях.

"Вночі місто знов обстріляли. Ворожа ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вул. Дарвіна, дитячий садочок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна.

На щастя, обійшлося без жертв", — повідомив він.