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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 383 тисяч окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі близько 383180 осіб.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,
- танків ‒ 6290 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
- артилерійських систем – 9113 (+16) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
- крилаті ракети ‒ 1846 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).
Дані уточнюються.
Фото: Генштаб
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