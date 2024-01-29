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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 383 тисяч окупантів
Роман Лазоренко
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10:07, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 383 тисяч окупантів

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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 383 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі близько 383180 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 6290 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,
  • артилерійських систем – 9113 (+16) од,
  • РСЗВ – 972 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 660 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),
  • крилаті ракети  ‒ 1846 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни ‒ 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 12149 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).
Росія втратила понад 1000 військових за добу
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
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