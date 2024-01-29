Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 383 тисяч окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі близько 383180 осіб. За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб,

танків ‒ 6290 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25) од,

артилерійських систем – 9113 (+16) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засоби ППО ‒ 660 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8),

крилаті ракети ‒ 1846 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1443 (+7). Фото: Генштаб Дані уточнюються.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко Головний редактор сайту