На Донеччині за добу окупанти поранили чотирьох мирних мешканців

За 28 січня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Мирнограді та 1 в Очеретиному.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Крім того, вдалося встановити інформацію про 1 людину, поранену в Авдіївці раніше.



Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.