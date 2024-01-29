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  • На Донеччині за добу окупанти поранили чотирьох мирних мешканців
Ольга Романова
редактор
09:45, Сьогодні

На Донеччині за добу окупанти поранили чотирьох мирних мешканців

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На Донеччині за добу окупанти поранили чотирьох мирних мешканців

За 28 січня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 3 у Мирнограді та 1 в Очеретиному.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, вдалося встановити інформацію про 1 людину, поранену в Авдіївці раніше.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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