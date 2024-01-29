Зеленський назвав чисельність української армії

Президент Володимир Зеленський озвучив чисельність української армії, назвавши її мільйонною. За його словами, йдеться про 880 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив Зеленський.

При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.

"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - додав Зеленський.