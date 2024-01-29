Рус
  • Головна
  • Зеленський назвав чисельність української армії
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
12:21, Сьогодні
Надійне джерело

Зеленський назвав чисельність української армії

Читать на русском
Зеленський назвав чисельність української армії

Президент Володимир Зеленський озвучив чисельність української армії, назвавши її мільйонною. За його словами, йдеться про 880 тисяч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"...У нас 880 тисяч. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу", - зазначив Зеленський.

При цьому глава держави уточнив, що на сьогодні не відомо точно скільки виїхало людей з самого початку повномасштабної війни, назвавши цифру в діапазоні 6, 5 - 7, 5 мільйонів.

"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", - додав Зеленський.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #ЗСУ #чисельність
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...