Став відомий суперник «Шахтаря» у полуфіналі Кубка України

У понеділок, 29 січня, у Будинку футболу відбулося жеребкування Кубка України-2023/2024.

Під час процедури брали участь чотири команди, які пройшли до півфіналу турніру, повідомляє УАФ.

Пари ½ фіналу Кубка України:

Шахтар ( Донецьк) — Чорноморець ( Одеса)

Донецьк) — Чорноморець Одеса) Полісся ( Житомир) — Ворскла ( Полтава)

Базовий день матчів ½ фіналу - 3 квітня. Фінал відбудеться 15 травня, місце проведення буде відомо пізніше.

У вирішальному матчі номінальними господарями стане переможець пари Полісся - Ворскла.