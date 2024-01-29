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Ольга Романова
редактор
13:17, Сьогодні

Став відомий суперник «Шахтаря» у полуфіналі Кубка України

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Став відомий суперник «Шахтаря» у полуфіналі Кубка України

У понеділок, 29 січня, у Будинку футболу відбулося жеребкування Кубка України-2023/2024.

Під час процедури брали участь чотири команди, які пройшли до півфіналу турніру, повідомляє УАФ.

Пари ½ фіналу Кубка України:

  • Шахтар(Донецьк) — Чорноморець(Одеса)
  • Полісся(Житомир) — Ворскла(Полтава)

Базовий день матчів ½ фіналу - 3 квітня. Фінал відбудеться 15 травня, місце проведення буде відомо пізніше.

У вирішальному матчі номінальними господарями стане переможець пари Полісся - Ворскла.

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#Шахтар #Чррноморець #КубокУкраїни
Ольга Романова
редактор
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