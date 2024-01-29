13:17, Сьогодні
Став відомий суперник «Шахтаря» у полуфіналі Кубка України
У понеділок, 29 січня, у Будинку футболу відбулося жеребкування Кубка України-2023/2024.
Під час процедури брали участь чотири команди, які пройшли до півфіналу турніру, повідомляє УАФ.
Пари ½ фіналу Кубка України:
- Шахтар(Донецьк) — Чорноморець(Одеса)
- Полісся(Житомир) — Ворскла(Полтава)
Базовий день матчів ½ фіналу - 3 квітня. Фінал відбудеться 15 травня, місце проведення буде відомо пізніше.
У вирішальному матчі номінальними господарями стане переможець пари Полісся - Ворскла.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
12:24, 25 січня
10
12:32, 25 січня
6
21:33, 21 січня
7
12:29, 25 січня
live comments feed...