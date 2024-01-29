НМТ-2024: стали відомі дати проведення тестування

В Україні визначили дати проведення національного мультипредметного тесту.

Про це повідомляє Міносвіти.

Коли і як проходитиме НМТ-2024, які предмети є обов’язкові

НМТ проводитимуть з 14 травня до 19 липня. У вказаний період пройде основна та додаткова сесії. Це передбачено наказом МОН № 1581, який був підписаний 29 грудня 2023 року.

Раніше парламентарі затвердили законопроєкт № 10092 Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року. Згідно з документом вступати до вишів у 2024 році можна буде за результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022−2024 років.

До обовʼязкових предметів входять:

• українська мова;

• математика;

• історія України.

Предмети на вибір:

• українська література;

• іноземна мова(англійська, німецька, французька, іспанська);

• біологія;

• фізика;

• хімія;

• географія.

Тестування відбуватиметься в один день. Школярі матимуть дві години на виконання завдань з української мови та математики. А після короткої перерви — ще дві години на історію України й вибраний предмет.

Де проводитимуть НМТ-2024, як вступатимуть до вишів абітурієнти з окупованих територій

Структура НМТ у 2024 році змінена не буде. Учні випускних класів можуть готуватися до іспиту за тогорічними тестами. Завдання тестів відповідатимуть програмі зовнішнього незалежного оцінювання, яка досі є актуальною.

Тестування знову відбуватиметься в тимчасових екзаменаційних центрах, які розмістять у навчальних закладах по Україні та в деяких країнах за кордоном.

Нагадаємо, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій у 2024 році зможуть вступити до українських вишів за співбесідою, без складання національного мультипредметного тесту.