НМТ-2024: стали відомі дати проведення тестування
В Україні визначили дати проведення національного мультипредметного тесту.
НМТ проводитимуть з 14 травня до 19 липня. У вказаний період пройде основна та додаткова сесії. Це передбачено наказом МОН № 1581, який був підписаний 29 грудня 2023 року.
Раніше парламентарі затвердили законопроєкт № 10092 Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року. Згідно з документом вступати до вишів у 2024 році можна буде за результатами ЗНО 2021 року або НМТ 2022−2024 років.
До обовʼязкових предметів входять:
• українська мова;
• математика;
• історія України.
Предмети на вибір:
• українська література;
• іноземна мова(англійська, німецька, французька, іспанська);
• біологія;
• фізика;
• хімія;
• географія.
Тестування відбуватиметься в один день. Школярі матимуть дві години на виконання завдань з української мови та математики. А після короткої перерви — ще дві години на історію України й вибраний предмет.
Де проводитимуть НМТ-2024, як вступатимуть до вишів абітурієнти з окупованих територій
Структура НМТ у 2024 році змінена не буде. Учні випускних класів можуть готуватися до іспиту за тогорічними тестами. Завдання тестів відповідатимуть програмі зовнішнього незалежного оцінювання, яка досі є актуальною.
Тестування знову відбуватиметься в тимчасових екзаменаційних центрах, які розмістять у навчальних закладах по Україні та в деяких країнах за кордоном.
Нагадаємо, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій у 2024 році зможуть вступити до українських вишів за співбесідою, без складання національного мультипредметного тесту.