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  • На Донеччині запровадили примусову евакуацію у ще дев’яти селах
Ольга Романова
редактор
16:11, Вчора

На Донеччині запровадили примусову евакуацію у ще дев’яти селах

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На Донеччині запровадили примусову евакуацію у ще дев’яти селах

У ще дев’ятьох прифронтових селах Донецької області запровадили примусову евакуацію місцевих мешканців.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, примусову евакуацію запровадили у таких селах:

  • Антонівка(Мар'їнська громада);
  • Іллінка(Мар'їнська громада);
  • Зоряне(Мар'їнська громада);
  • Олександропіль(Мар'їнська громада);
  • Желанне Друге(Мар'їнська громада);
  • Межове(Очеретинська громада);
  • Восход(Очеретинська громада);
  • Новоселівка Перша(Очеретинська громада);
  • Желанне(Очеретинська громада).

Крім того, Філашкін зазначив, що на Донеччині оголошено обов’язкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову.

«Наполягаю, що жителі області, особливо сім'ї з дітьми та особи з вадами здоров’я, мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України», — наголосив очільник Донецької ОВА.

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#Донеччина #евакуація
Ольга Романова
редактор
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