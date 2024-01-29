На Донеччині запровадили примусову евакуацію у ще дев’яти селах

У ще дев’ятьох прифронтових селах Донецької області запровадили примусову евакуацію місцевих мешканців.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, примусову евакуацію запровадили у таких селах:

Антонівка ( Мар'їнська громада);

Мар'їнська громада); Іллінка ( Мар'їнська громада);

Мар'їнська громада); Зоряне ( Мар'їнська громада);

Мар'їнська громада); Олександропіль ( Мар'їнська громада);

Мар'їнська громада); Желанне Друге ( Мар'їнська громада);

Мар'їнська громада); Межове ( Очеретинська громада);

Очеретинська громада); Восход ( Очеретинська громада);

Очеретинська громада); Новоселівка Перша ( Очеретинська громада);

Очеретинська громада); Желанне ( Очеретинська громада).

Крім того, Філашкін зазначив, що на Донеччині оголошено обов’язкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову.

«Наполягаю, що жителі області, особливо сім'ї з дітьми та особи з вадами здоров’я, мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України», — наголосив очільник Донецької ОВА.