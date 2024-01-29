16:11, Вчора
На Донеччині запровадили примусову евакуацію у ще дев’яти селах
У ще дев’ятьох прифронтових селах Донецької області запровадили примусову евакуацію місцевих мешканців.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, примусову евакуацію запровадили у таких селах:
- Антонівка(Мар'їнська громада);
- Іллінка(Мар'їнська громада);
- Зоряне(Мар'їнська громада);
- Олександропіль(Мар'їнська громада);
- Желанне Друге(Мар'їнська громада);
- Межове(Очеретинська громада);
- Восход(Очеретинська громада);
- Новоселівка Перша(Очеретинська громада);
- Желанне(Очеретинська громада).
Крім того, Філашкін зазначив, що на Донеччині оголошено обов’язкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову.
«Наполягаю, що жителі області, особливо сім'ї з дітьми та особи з вадами здоров’я, мають евакуюватися до більш безпечних регіонів України», — наголосив очільник Донецької ОВА.
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