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У Донецьку позашляховик зіткнувся з "Ладою" вилетів на тротуар та збив на смерть двох пішоходів, - ФОТО
Сьогодні, 29 січня, на бульварі Шахтобудівників у Калінінському районі Донецька пікап Great Wall, за попередньою версією, на регульованому перехресті бульвар Шевченка – бульвар Шахтобудівників продовжив рух на забороняючий сигнал світлофоруШевченка і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2107.
Як повідомляють місцеві інформ-ресурси після зіткнення автомобіль Great Wall у некерованому стані продовжив рух і здійснив наїзд на двох пішоходів, що стоять на тротуарі.
Від отриманих внаслідок ДТП травм пішоходи померли на місці пригоди, 73-річна жінка – пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження.
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