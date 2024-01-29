У Донецьку позашляховик зіткнувся з "Ладою" вилетів на тротуар та збив на смерть двох пішоходів, - ФОТО

Сьогодні, 29 січня, на бульварі Шахтобудівників у Калінінському районі Донецька пікап Great Wall, за попередньою версією, на регульованому перехресті бульвар Шевченка – бульвар Шахтобудівників продовжив рух на забороняючий сигнал світлофоруШевченка і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2107.

Як повідомляють місцеві інформ-ресурси після зіткнення автомобіль Great Wall у некерованому стані продовжив рух і здійснив наїзд на двох пішоходів, що стоять на тротуарі.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пішоходи померли на місці пригоди, 73-річна жінка – пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження.