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  • У Донецьку позашляховик зіткнувся з "Ладою" вилетів на тротуар та збив на смерть двох пішоходів, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
19:03, Вчора

У Донецьку позашляховик зіткнувся з "Ладою" вилетів на тротуар та збив на смерть двох пішоходів, - ФОТО

У Донецьку позашляховик зіткнувся з "Ладою" вилетів на тротуар та збив на смерть двох пішоходів, - ФОТО

Сьогодні, 29 січня, на бульварі Шахтобудівників у Калінінському районі  Донецька пікап Great Wall, за попередньою версією, на регульованому перехресті бульвар Шевченка – бульвар Шахтобудівників продовжив рух на забороняючий сигнал світлофоруШевченка і зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2107.

Як повідомляють місцеві інформ-ресурси після зіткнення автомобіль Great Wall у некерованому стані продовжив рух і здійснив наїзд на двох пішоходів, що стоять на тротуарі.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пішоходи померли на місці пригоди, 73-річна жінка – пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження.

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#Донецьк #ДТП
Ольга Романова
редактор
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