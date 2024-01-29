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Донецьк попав під обстріл: загинули три людини, пошкоджено будинки та автомобілі,- ФОТО 18 +

Сьогодні, 29 січня, тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл. Користувачі соцмереж повідомляли, що вибухи лунали в Калінінському районі міста, де загорівся легковий автомобіль. Користувачі соцмереж повідомляли, що вибухи лунали в Калінінському районі міста, де загорівся легковий автомобіль. Пізніше так званий глава терористичної організації«ДНР» Денис Пушилін заявив, що загинуло троє людей, ще троє - дістали поранення. Пошкоджено приватні будинки і щонайменше три об'єкти цивільної інфраструктури. Журналіст Денис Казанський написав, що під обстріл попали база окупантів, а серед загиблих військові рф.

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Ольга Романова редактор