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  • Донецьк попав під обстріл: загинули три людини, пошкоджено будинки та автомобілі,- ФОТО 18 +
Ольга Романова
редактор
19:26, Вчора
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Донецьк попав під обстріл: загинули три людини, пошкоджено будинки та автомобілі,- ФОТО 18 +

Донецьк попав під обстріл: загинули три людини, пошкоджено будинки та автомобілі,- ФОТО 18 +

Сьогодні, 29 січня, тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл.

Користувачі соцмереж повідомляли, що вибухи лунали в Калінінському районі міста, де загорівся легковий автомобіль.
Донецьк попав під обстріл: загинули три людини, пошкоджено будинки та автомобілі,- ФОТО 18 +, фото-1

Пізніше так званий глава терористичної організації«ДНР» Денис Пушилін заявив, що загинуло троє людей, ще троє - дістали поранення.

Донецьк попав під обстріл: загинули три людини, пошкоджено будинки та автомобілі,- ФОТО 18 +, фото-2

Пошкоджено приватні будинки і щонайменше три об'єкти цивільної інфраструктури.

Донецьк попав під обстріл: загинули три людини, пошкоджено будинки та автомобілі,- ФОТО 18 +, фото-3

Журналіст Денис Казанський написав, що під обстріл попали база окупантів, а серед загиблих військові рф.

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#Донецьк #обстріл #загиблі
Ольга Романова
редактор
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