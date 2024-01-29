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Донецьк попав під обстріл: загинули три людини, пошкоджено будинки та автомобілі,- ФОТО 18 +
Сьогодні, 29 січня, тимчасово окупований Донецьк потрапив під обстріл.Користувачі соцмереж повідомляли, що вибухи лунали в Калінінському районі міста, де загорівся легковий автомобіль.
Пізніше так званий глава терористичної організації«ДНР» Денис Пушилін заявив, що загинуло троє людей, ще троє - дістали поранення.
Пошкоджено приватні будинки і щонайменше три об'єкти цивільної інфраструктури.
Журналіст Денис Казанський написав, що під обстріл попали база окупантів, а серед загиблих військові рф.
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