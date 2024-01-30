Ситуація на фронті на ранок 30 січня: протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень

Розпочалася сімсот шоста 706 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворог завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних ударів зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Лисівки Донецької та Музиківки Херсонської областей. Також противник завдав 114 авіаційних ударів, здійснив 99 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура.

Вночі російські окупанти атакували Україну 35 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 ворожих дронів.

Авіаційних ударів зазнали: Середина-Буда Сумської області; Великий Бурлук, Хатнє, Петропавлівка, Піщане, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Сіверськ, Роздолівка, Часів Яр, Кліщіївка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Очеретине, Орлівка, Авдіївка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області; Шляхове, Берислав, Козацьке Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 7 атак ворога біля Синьківки та східніше Піщаного Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 4 атаки окупантів в районах Серебрянського лісництво Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Багданівки та Іванівського Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак окупантів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 8 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 8 атак.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районі Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмових дій.

Водночас, наші воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 засобах протиповітряної оборони, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.





