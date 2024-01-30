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За добу захисники України знищили 960 російських окупантів

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 960 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 384 140 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.24 орієнтовно склали: особового складу – близько 384140 (+960)

танків – 6300 (+10)

бойових броньованих машин – 11725 (+29)

артилерійських систем – 9144 (+31)

РСЗВ – 972 (+0)

засоби ППО – 663 (+3)

літаків – 332 (+1)

гелікоптерів – 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35)

крилаті ракети – 1846 (+0)

кораблі/катери – 23 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42)

спеціальна техніка – 1448 (+5). Дані уточнюються.

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