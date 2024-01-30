09:56, Сьогодні
ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області
Українські військові збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю в понеділок, 29 січня.
Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону у вівторок, 30 січня.
Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:58
Вчора
ТОП новини
Оголошення
15:43, 21 січня
1
15:43, 21 січня
5
live comments feed...