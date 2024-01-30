ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області

Українські військові збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю в понеділок, 29 січня.

Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону у вівторок, 30 січня.

Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.