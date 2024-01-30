Окупанти обстріляли готель в Мирнограді: загинула людина, пошкоджено три автомобилі, - ФОТО

Одна людина загинула і одна поранена внаслідок нічного удару по Мирнограду.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю — на момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали.



Пошкоджено 3 будинки і 3 автомобілі.



Це черговий цілеспрямований удар по цивільним, чергове підтвердження, що на Донеччині залишатися небезпечно.