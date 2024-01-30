11:59, Сьогодні
Надійне джерело
Окупанти обстріляли готель в Мирнограді: загинула людина, пошкоджено три автомобилі, - ФОТО
Одна людина загинула і одна поранена внаслідок нічного удару по Мирнограду.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Росіяни поцілили ракетою у прибудову до готелю — на момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали.
Пошкоджено 3 будинки і 3 автомобілі.
Це черговий цілеспрямований удар по цивільним, чергове підтвердження, що на Донеччині залишатися небезпечно.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:58
Вчора
ТОП новини
Оголошення
15:43, 21 січня
1
15:43, 21 січня
5
live comments feed...