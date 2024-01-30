На Донеччині російська ракета вбила чоловіка, який їхав на велосипеді з роботи додому

Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду на Донеччині: в результаті загинув мирний мешканець, і ще одна людина зазнала поранення.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури

За даними слідства, близько 23:00 29 січня 2024 року російська армія вчергове завдала ракетного удару по Мирнограду. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.

Від ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Також дістала поранень жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.