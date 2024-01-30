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На Донеччині російська ракета вбила чоловіка, який їхав на велосипеді з роботи додому
Окупанти завдали ракетного удару по Мирнограду на Донеччині: в результаті загинув мирний мешканець, і ще одна людина зазнала поранення.
Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури
За даними слідства, близько 23:00 29 січня 2024 року російська армія вчергове завдала ракетного удару по Мирнограду. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з зенітно-ракетного комплексу С-300.
Від ворожої атаки загинув 38-річний чоловік, який їхав на велосипеді з роботи додому. Також дістала поранень жінка 50 років. Її з забоями доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.
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