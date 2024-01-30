Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними, – Кабмін

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду заявив, що для побутових споживачів тариф на електроенергію залишається незмінним: 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

"Тариф був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення", – заявив прем’єр-міністр.

Він додав, що після того, як минулої зими 50% енергосистеми було вражено ворожими ракетами й дронами, Україна провела масштабні ремонти й додали в енергетику 2,2 ГВт потужності.

За словами Шмигаля, в жодному регіоні обмежень та відключень немає і не планується.

Крім того, було збільшено до 1,7 ГВт можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E.

Денис Шмигаль додав, що лише за минулий рік Україна отримала велику допомогу: вантажі з 35 країн. Підтримка іноземними партнерами не припиняється.

"У Фонді підтримки енергетики України зібрали наявних та анонсованих внесків на понад 400 млн євро. Допомога надходить і зараз. USAID нещодавно передало "Укренерго" два високовольтні автотрансформатори, які вже працюють та підсилюють нашу енергетичну стійкість. Загалом плануємо отримати 16 таких трансформаторів", – зазначив прем’єр-міністр.