На окупованій Донеччині перекинувся автомобіль: загинула людина, - ФОТО

Вчора, 29 січня, на окупованій Донеччині в Амвросіївському районі сталася ДТП, внаслідок якої 1 особа загинула та 1 була травмована.

Як повідомляють місцеві інформ-ресурси вранці на автодорозі Іловайськ – Амвросіївка водій автомобіля Kia Sephia, за попередньою версією, виїхав на смугу зустрічного руху, після чого виїхав за межі проїзної частини вліво, де транспортний засіб перекинувся.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій помер на місці пригоди, 77-річна жінка-пасажир зазнала тілесних ушкоджень.