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  • На окупованій Донеччині перекинувся "Шевроле": загинула дитина, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:36, Сьогодні

На окупованій Донеччині перекинувся "Шевроле": загинула дитина, - ФОТО

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На окупованій Донеччині перекинувся "Шевроле": загинула дитина, - ФОТО

На окупованій Донеччині по автодорозі у напрямку Успенки 42-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, проїжджаючи ділянку проведення дорожніх робіт, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини праворуч та здійснив перекидання.

Про це повідомляють місцеві інформ-ресурси.

Внаслідок ДТП 6-річна дитина-пасажир отримала травми, несумісні з життям, двох пасажирів було травмовано.Неповнолітній перевозився в автомобілі без використання автокрісла.

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#Донеччина #ДНР #ДТП #Шевроле
Ольга Романова
редактор
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