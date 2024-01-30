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На окупованій Донеччині перекинувся "Шевроле": загинула дитина, - ФОТО
На окупованій Донеччині по автодорозі у напрямку Успенки 42-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, проїжджаючи ділянку проведення дорожніх робіт, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини праворуч та здійснив перекидання.
Про це повідомляють місцеві інформ-ресурси.
Внаслідок ДТП 6-річна дитина-пасажир отримала травми, несумісні з життям, двох пасажирів було травмовано.Неповнолітній перевозився в автомобілі без використання автокрісла.
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