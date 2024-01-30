На окупованій Донеччині перекинувся "Шевроле": загинула дитина, - ФОТО

На окупованій Донеччині по автодорозі у напрямку Успенки 42-річний водій автомобіля Chevrolet Aveo, проїжджаючи ділянку проведення дорожніх робіт, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини праворуч та здійснив перекидання.

Про це повідомляють місцеві інформ-ресурси.

Внаслідок ДТП 6-річна дитина-пасажир отримала травми, несумісні з життям, двох пасажирів було травмовано.Неповнолітній перевозився в автомобілі без використання автокрісла.