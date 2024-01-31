За добу захисники України знищили 1090 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 385230 осіб особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 385230 (+1090)

танків ‒ 6310 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32)

артилерійських систем – 9195 (+51)

РСЗВ – 974 (+2)

засоби ППО ‒ 663 (+0)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16)

крилаті ракети ‒ 1846 (+0)

кораблі/катери ‒ 23 (+0)

підводні човни ‒1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40)

спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).

Фото: Генштаб Втрати окупаційних військ за добу

Дані уточнюються.