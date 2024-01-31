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  • За добу захисники України знищили 1090 російських окупантів
Ольга Романова
редактор
09:53, Сьогодні
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За добу захисники України знищили 1090 російських окупантів

За добу захисники України знищили 1090 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 385230 осіб особового складу.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 385230 (+1090)
  • танків ‒ 6310 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32)
  • артилерійських систем – 9195 (+51)
  • РСЗВ – 974 (+2)
  • засоби ППО ‒ 663 (+0)
  • літаків – 332 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16)
  • крилаті ракети ‒ 1846 (+0)
  • кораблі/катери ‒ 23 (+0)
  • підводні човни ‒1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40)
  • спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).
Втрати окупаційних військ за добу
Фото: Генштаб
Втрати окупаційних військ за добу

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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