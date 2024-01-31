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За добу захисники України знищили 1090 російських окупантів
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 385230 осіб особового складу.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 385230 (+1090)
- танків ‒ 6310 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32)
- артилерійських систем – 9195 (+51)
- РСЗВ – 974 (+2)
- засоби ППО ‒ 663 (+0)
- літаків – 332 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16)
- крилаті ракети ‒ 1846 (+0)
- кораблі/катери ‒ 23 (+0)
- підводні човни ‒1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40)
- спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).
Втрати окупаційних військ за добу
Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
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