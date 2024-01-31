Уряд розширив допомогу переселенцям

Уряд розширив допомогу для вимушено переселених осіб.

"Відповідна постанова була ухвалена для того, щоб родини, які опинились у ризику бідності, могли активніше використовувати допомогу малозабезпеченим", – повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, зміни стосуються внутрішньо переміщених осіб та українських шукачів притулку, які повертатимуться з-за кордону і ще не встигли працевлаштуватись в Україні та не мають власних джерел доходів.

Допомога призначатиметься на 6 місяців:

для родин, які повернулись в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували єдиний соціальний внесок (ЄСВ);

для родин ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

Як зазначили у міністерстві, виплата допомоги для малозабезпечених поєднуватиметься з інструментами стимулювання до працевлаштування.

Робитимуть це для того, щоб посприяти поверненню громадян до економічно незалежного і самостійного життя.

Йдеться про ті родини ВПО чи громадян, які повертаються в Україну, в котрих є непрацюючі працездатні особи. Вони мають протягом 2 місяців після призначення допомоги працевлаштуватися.