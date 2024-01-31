За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини: загинула людина, поранено вісім осіб, пошкоджено будинки

За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. В Авдіївці загинула людина. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка. Ракетного удару зазнало Очеретине. У Кураховому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки і дитсадок. По Покровську росіяни випустили 2 ракети — поранено 6 людей. В Удачному пошкоджено 5 будинків.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено церкву у Ставках, обстріляні Торське і Зарічне. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки, господарча споруда і газогін.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 13 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади.



З лінії фронту евакуйовано 97 осіб, у тому числі 15 дітей.