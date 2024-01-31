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  • За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини: загинула людина, поранено вісім осіб, пошкоджено будинки
Ольга Романова
редактор
10:51, Сьогодні

За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини: загинула людина, поранено вісім осіб, пошкоджено будинки

За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини: загинула людина, поранено вісім осіб, пошкоджено будинки

За добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. В Авдіївці загинула людина. В Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Максимільянівка. Ракетного удару зазнало Очеретине. У Кураховому пошкоджено 2 п'ятиповерхівки і дитсадок. По Покровську росіяни випустили 2 ракети — поранено 6 людей. В Удачному пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено церкву у Ставках, обстріляні Торське і Зарічне. У Костянтинівці пошкоджено 4 будинки, господарча споруда і газогін.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджено 6 будинків. У Нью-Йорку поранено людину, пошкоджено 13 будинків і 2 інфраструктурні об'єкти. Пошкоджено будинок у Серебрянці Сіверської громади.

З лінії фронту евакуйовано 97 осіб, у тому числі 15 дітей.

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#Донеччина #окупанти #обстріли
Ольга Романова
редактор
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