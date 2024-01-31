З російського полону Україна повернула 207 захисників, - ФОТО

У середу, 31 січня, Україна повернула з російського полону ще 207 захисників.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Наші - вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», — написав глава держави.

За його словами, над обміном працювали голова української розвідки Кирило Буданов, глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов, очільник Служби безпеки України Василь Малюк та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Фото: Zelenskiy / Official/Telegram

Фото: Zelenskiy / Official/Telegram

Фото: Zelenskiy / Official/Telegram

Фото: Zelenskiy / Official/Telegram

Фото: Zelenskiy / Official/Telegram

Фото: Zelenskiy / Official/Telegram

Фото: Zelenskiy / Official/Telegram

Водночас Міноборони країни-агресорки повідомило про передачу Україні 195 військовополонених ЗСУ в обмін на 195 російських військовослужбовців.