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З російського полону Україна повернула 207 захисників, - ФОТО
У середу, 31 січня, Україна повернула з російського полону ще 207 захисників.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
«Наші - вдома. 207 хлопців. Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим», — написав глава держави.
За його словами, над обміном працювали голова української розвідки Кирило Буданов, глава Офісу президента Андрій Єрмак, секретар координаційного штабу з питань полонених Дмитро Усов, очільник Служби безпеки України Василь Малюк та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Фото: Zelenskiy / Official/Telegram
Фото: Zelenskiy / Official/Telegram
Фото: Zelenskiy / Official/Telegram
Фото: Zelenskiy / Official/Telegram
Фото: Zelenskiy / Official/Telegram
Фото: Zelenskiy / Official/Telegram
Фото: Zelenskiy / Official/Telegram
Водночас Міноборони країни-агресорки повідомило про передачу Україні 195 військовополонених ЗСУ в обмін на 195 російських військовослужбовців.
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