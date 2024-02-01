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За добу захисники України знищили 1000 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1000 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 386 230 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько/ about 386230 (+1000) осіб

танків - 6322 (+12)

бойових броньованих машин - 11773 (+16)

артилерійських систем - 9228 (+33)

РСЗВ - 976 (+2)

засоби ППО - 663 (+0) од,

літаків - 332 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7136 (+36)

крилаті ракети - 1847 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12267 (+36)

спеціальна техніка - 1462 (+10). Дані уточнюються.

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