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Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
10:46, Сьогодні

Буданов пообіцяв шість «цікавих» місяців на фронті та «відновлення справедливості»

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Буданов пообіцяв шість «цікавих» місяців на фронті та «відновлення справедливості»

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наступні шість місяців будуть «цікавими», оскільки саме в цей період закінчиться російський наступ на фронті.

Про це він сказав у середу, 31 січня, в інтерв'ю CNN.

За оцінками Буданова, на окупованих територіях України перебуває понад 500 тисяч російських військових, однак він заявив, що не бачить значного потенціалу для просування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.

Глава ГУР також заявив, що війна може закінчитися лише в один спосіб.

«Встановлення справедливості - ось як вона закінчиться, з поверненням того, що було втрачено», — відповів він.

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#Буданов #ЗСУ #війна
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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