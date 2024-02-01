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Буданов пообіцяв шість «цікавих» місяців на фронті та «відновлення справедливості»
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наступні шість місяців будуть «цікавими», оскільки саме в цей період закінчиться російський наступ на фронті.
Про це він сказав у середу, 31 січня, в інтерв'ю CNN.
За оцінками Буданова, на окупованих територіях України перебуває понад 500 тисяч російських військових, однак він заявив, що не бачить значного потенціалу для просування на лінії фронту в короткостроковій перспективі.
Глава ГУР також заявив, що війна може закінчитися лише в один спосіб.
«Встановлення справедливості - ось як вона закінчиться, з поверненням того, що було втрачено», — відповів він.
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