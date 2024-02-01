Є угода: всі 27 членів ЄС погодилися на виділення 50 млрд євро Україні

Всі 27 країн членів Євросоюзу погодилися на надання Україні 50 млрд євро, повідомив президент Євроради Шарль Мішель. Про це він сказав у X після офіційного початку саміту лідерів ЄС у Брюсселі. Відкриттю зустрічі передували обговорення з окремими лідерами, зокрема угорським прем'єром Віктором Орбаном. "У нас є угода. Всі 27 країн-членів погодилися на додаткові 50 млрд євро допомоги для України в рамках бюджету ЄС", – сказав він. Це забезпечує постійне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. "ЄС бере на себе лідерство та відповідальність у підтримці України; ми знаємо, що поставлено на карту", – додав президент Євроради.

50 млрд євро для України та вето Угорщини: передісторія

Варто нагадати, що в середині грудня 2023 року лідери ЄС збиралися на саміт під час якого вони схвалили початок переговорів про вступ України до ЄС. Крім того, вони й розглядали виділення Києву 50 млрд євро на 4 роки в межах програми Ukraine Facility. Втім щодо фінансування позитивного рішення досягти не вдалося через вето Угорщини. Тож європейські лідери вирішили перенести це питання на 1 лютого 2024 року, про це повідомляє РБК-Україна.

Оскільки виділення Україні 50 млрд потребує консенсусу між усіма 26 членами Євроради, то угорська сторона, користуючись можливістю, висувала різні умови після яких вона "готова йти на зустріч". То прем'єр Угорщини Віктор Орбан пропонував відокремити фінансову допомогу Україні від бюджету ЄС, то свій "механізм", а з останнього - щоб частини пакета на 50 млрд євро затверджувались щорічно.

Але напередодні ЗМІ пізналися, як лідери ЄС можуть обійти вето Угорщини. Reuters, з посиланням на останню версію підсумків саміту, писало, що європейські лідери запропонують щорічні дебати щодо пакета допомоги Україні. Це, як зазначало видання, може не дати Будапешту накласти вето на гроші.

Що таке Ukraine Facility

У червні Європейська комісія запропонувала збільшити бюджет ЄС на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд (у межах Ukraine Facility) передбачені для фінансової підтримки України. Цю ініціативу підтримав Європарламент.

Програма Ukraine Facility передбачає виділення до 50 млрд євро на період 2024-2027 років. Ця програма підтримуватиме зусилля щодо макрофінансової стабільності, відновлення та модернізації, одночасно реалізуючи ключові реформи на шляху вступу України до ЄС. А також перехід до зеленої, цифрової та інклюзивної економіки, яка поступово приводиться у відповідність до правил та стандартів Євросоюзу.

Раніше повідомлялося, що пакет допомоги Україні на суму 50 млрд євро - Ukraine Facility - складатиметься з 17 млрд євро грантів і 33 млрд євро позик. А як заявляла президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн, планується покрити до 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року.