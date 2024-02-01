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  • Окупанти обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини: загинула людина, поранено два мирних мешканця
Ольга Романова
редактор
13:07, Сьогодні

Окупанти обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини: загинула людина, поранено два мирних мешканця

Окупанти обстріляли за добу 11 населених пунктів Донеччини: загинула людина, поранено два мирних мешканця

Всього за добу росіяни обстріляли 11 населених пунктів Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 69 осіб, у тому числі 7 дітей.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. Обстріляні околиці Новоукраїнки і Максимівки Вугледарської громади – без жертв.

Покровський район. У Мар'їнській громаді під артвогнем Красногорівка і Катеринівка. У Цукуриному Селидівської громади загинула людина, пошкоджено 10 будинків, 2 сільгосппідприємства, перебито лінію електропередач. У Мирнограді ракета влучила в школу, пошкоджено 11 будинків.

Краматорський район. Лиманська громада зазнала 16 обстрілів – без жертв і руйнувань. В Іллінівській громаді обстріляне Калинове, в Костянтинівській – Олександро-Шультине. 

Бахмутський район. У Торецьку поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки, адмінбудівлю і об'єкт інфраструктури; також пошкоджено 3 будинки у Нью-Йорку і 1 будинок у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 будинків. У Сіверську пошкоджено 2 будинки та нежитлову споруду.

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#Донеччина #окупанти #обстріл #наслідки
Ольга Романова
редактор
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