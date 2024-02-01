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  • Евакуація з Донеччини на Житомирщину: з 4 лютого діятиме новий графік руху спецпоїздів
Ольга Романова
редактор
13:41, Сьогодні
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Евакуація з Донеччини на Житомирщину: з 4 лютого діятиме новий графік руху спецпоїздів

Евакуація з Донеччини на Житомирщину: з 4 лютого діятиме новий графік руху спецпоїздів

З 4 лютого евакуація з Донеччини до Житомирської області здійснюватиметься спеціальним поїздом 1 раз на 8 днів по парних числах.

Про це повідомили в Донецькій ОВА.

Зокрема, евакуйованим передбачені такі соціальні гарантії:

• безкоштовне житло у місцях компактного проживання на Житомирщині;

• виплата допомоги на проживання ВПО;

• гуманітарна, психологічна та медична допомога.

Щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону, необхідно:

1. Залишити заявку за телефонами: (098) 890-33-18 або (066) 285-62-90. Для евакуації тяжкохворих та осіб з інвалідністю телефонуйте за номерами: (099) 710-48-72, (099) 311-53-36, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48, (096) 108-52-24.

2. Дістатися до місця збору (про це повідомляють під час запису), звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного поїзда у Покровську.

Евакуація з Донеччини на Житомирщину: з 4 лютого діятиме новий графік руху спецпоїздів, фото-1



Нагадаємо, обов’язкова евакуація мешканців Донеччини з 18 квітня 2023 року здійснюється до Житомирської області відповідно до рішення урядового Координаційного штабу з питань евакуації.

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#Донеччина #евакуація #Житомирщина #потяг
Ольга Романова
редактор
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