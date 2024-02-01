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Зеленський призначив керівника СБУ в Донецькій та Луганській областях

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента. Відповідно до указу №38/2024, Надточія Олександра Миколайовича призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

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Ольга Романова редактор