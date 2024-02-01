Рус
  • Головна
  • Зеленський призначив керівника СБУ в Донецькій та Луганській областях
Ольга Романова
редактор
16:27, Сьогодні
Надійне джерело

Зеленський призначив керівника СБУ в Донецькій та Луганській областях

Читать на русском
Зеленський призначив керівника СБУ в Донецькій та Луганській областях

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

Відповідно до указу №38/2024, Надточія Олександра Миколайовича призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #СБУ #Луганщина #Донеччина #Надточій
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...