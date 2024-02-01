Авдіївський коксохім перебуває під контролем ЗСУ

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ) наразі перебуває під контролем ЗСУ, лінія зіткнення в районі міста фактично не рухається.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів керівник служби зв'язків з громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін, повідомляє Суспільне.

«Всі російські диверсійно-розвідувальні групи залишаються біля паркану заводу. Лінія бойового зіткнення фактично не рухається. Російські військові продовжують атакувати Авдіївку, в тому числі з півночі, там доволі велика інтенсивність артилерійських обстрілів, не припиняються атаки піхотою, які відбивають українські військові», - сказав Лазуткін.

За його словами, тактика російських військових не змінюється.

Спроби армії РФ вклинитись між АКХЗ в Авдіївці та селищем Степове зазнали невдач. Завод контролюють українські військові, які там перебувають і не дають прорватися росіянам.