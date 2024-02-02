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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 387 тисяч окупантів
За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 387 060 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 387060 (+830) осіб
- танків - 6331 (+9)
- бойових броньованих машин - 11792 (+19)
- артилерійських систем - 9274 (+46)
- РСЗВ - 978 (+2)
- засоби ППО - 663 (+0)
- літаків - 332 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5)
- крилаті ракети - 1847 (+0)
- кораблі / катери - 24 (+1)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49)
- спеціальна техніка - 1470 (+8).
Дані уточнюються.
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