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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 387 тисяч окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 830 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 387 060 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 387060 (+830) осіб

танків - 6331 (+9)

бойових броньованих машин - 11792 (+19)

артилерійських систем - 9274 (+46)

РСЗВ - 978 (+2)

засоби ППО - 663 (+0)

літаків - 332 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7146 (+5)

крилаті ракети - 1847 (+0)

кораблі / катери - 24 (+1)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12316 (+49)

спеціальна техніка - 1470 (+8). Дані уточнюються.

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