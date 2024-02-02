«Мати вбили. Нас тягнули волоком по вулиці»: історії людей з окупованих околиць Авдіївки, якії евакуювали «Білі янголи», - ВІДЕО

У відеосюжеті ви почуєте історії жителів околиць Авдіївки, які опинились під окупацією і постраждали від росіян.

Аби вижити, люди із саморобними білими прапорами пішки, під обстрілами, вийшли до центра міста. Авдіївців рятували поліцейські групи «Білий Янгол» спільно з військовими та працівниками ДСНС, повідомляє поліція Донецької області.

Людей евакуювали, а в районі провели стабілізаційні заходи за участі спецпідрозділів КОРД, РПОП і кримінальної поліції спільно із ЗСУ. Врятованих розмістили в одному з пунктів незламності, де вони отримали всю необхідну допомогу.

Мешканці розповіли про злочини, які вчинили з ними окупанти.

За фактами жорстокого поводження з цивільним населенням поліція відкрила кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів і звичаїв війни».

Після пережитих жахіть люди, які раніше не наважувались евакуюватись, тепер навіть думати не хочуть про повернення до Авдіївки. Планують розпочати нове життя у безпечних регіонах.