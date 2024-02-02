На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: поранено людину, зруйновано будинки

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 4 дитини.

Про оперативну ситуація по області станом на ранок 2 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. В Авдіївці поранено людину. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю. У Курахівській громаді у Гірнику пошкоджено 12 двоповерхівок і 2 навчальні заклади, у Веселому Гаю пошкоджено 6 будинків.



Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено амбулаторію в Зарічному, зруйновано будинок в Іванівці. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Переїзному Званівської громади 1 будинок зруйновано, ще 1 — пошкоджено. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків.