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  • На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: поранено людину, зруйновано будинки
Ольга Романова
редактор
11:27, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: поранено людину, зруйновано будинки

На Донеччині за добу окупанти 13 разів обстріляли населені пункти: поранено людину, зруйновано будинки

Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 58 осіб, у тому числі 4 дитини.

Про оперативну ситуація по області станом на ранок 2 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. В Авдіївці поранено людину. У Селидовому пошкоджено адмінбудівлю. У Курахівській громаді у Гірнику пошкоджено 12 двоповерхівок і 2 навчальні заклади, у Веселому Гаю пошкоджено 6 будинків.

Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено амбулаторію в Зарічному, зруйновано будинок в Іванівці. Під вогнем околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Переїзному Званівської громади 1 будинок зруйновано, ще 1 — пошкоджено. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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