Судаков на пʼять років подовжив контракт з «Шахтарем»

«Шахтар» та півзахисник команди Георгій Судаков підписали новий контракт, розрахований до 31 грудня 2028 року.

По це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.



Георгій Судаков є вихованцем Академії «Шахтаря», до якої потрапив у 2017 році, а у жовтні 2020-го дебютував у першій команді. Наразі на рахунку 21-річного хавбека 85 матчів у складі «оранжево-чорних» (13 забитих м’ячів та 13 асистів).

Разом з «гірниками» він ставав чемпіоном України (2023) та володарем Суперкубка України (2021). Уболівальники визнали Георгія Судакова найкращим гравцем «Шахтаря» за підсумками 2023 року.

За інформацією спортивного журналіста Фабриціо Романо, сума відступних за Судакова наразі становить понад 100 мільйонів євро.