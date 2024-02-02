На окупованій Донеччині в ДТП загинуло дві людини, - ФОТО

Сьогодні вранці, 2 лютого у Старобешівському районі окупованої Донеччини сталася ДТП, внаслідок зіткнення 2 легкових автомобілів постраждало 4 особи, 2 з них загинули.

Як повідомляють місцеві інформ-ресурси за допомогою гідравлічного інструменту деблокували загиблих чоловіків з автотранспорту, ще двох постраждалих передано співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Попередньо встановлено, що близько 8:30 водій автомобіля Daewoo Lanos при здійсненні обгону виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем Skoda.Від отриманих внаслідок ДТП травм водій та пасажир автомобіля Daewoo померли на місці.

Два пасажири Daewoo Lanos, а також водій та 12-річний пасажир автомобіля Skoda отримали тілесні ушкодження.Неповнолітній перевозився на задньому сидінні з використанням ременів безпеки, що дозволило суттєво знизити тяжкість отриманих травм.