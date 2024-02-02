День бабака: на Харківшині Тимко спрогнозував, коли чекати весну та що допоможе українцям перемогти у війні, - ФОТО

Бабак Тимко віщує, що весна у 2024 році настане за шість тижнів. Він не побачив тіні, повідомляє Суспільне Харків.

"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", — "переклала" віщування донька померлого хранителя традиції Дня бабака і начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.