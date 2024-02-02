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  • День бабака: на Харківшині Тимко спрогнозував, коли чекати весну та що допоможе українцям перемогти у війні, - ФОТО
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
15:21, Сьогодні
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День бабака: на Харківшині Тимко спрогнозував, коли чекати весну та що допоможе українцям перемогти у війні, - ФОТО

День бабака: на Харківшині Тимко спрогнозував, коли чекати весну та що допоможе українцям перемогти у війні, - ФОТО

Сьогодні, 2 лютого у Гайдарах Харківської області пройшов День бабака. Удвадцяте бабак Тимко дав прогноз, якою чекати весну.

Бабак Тимко віщує, що весна у 2024 році настане за шість тижнів. Він не побачив тіні, повідомляє Суспільне Харків.

"Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну", — "переклала" віщування донька померлого хранителя традиції Дня бабака і начальника біостанції Віктора Токарського Надія Токарська.

Також цьогоріч Тимко навіщував, що допоможе українцям перемогти у війні.

Він вибрав іграшку Почекуна, що доглядачі "переклали" як знак, що українцям потрібно запастися терпінням.

"Бабак набрав вагу та почувається добре. Подружку не знайшли йому ще, він холостяк", — розказав доглядач Володимир Ронкін.

Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків
Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків
Фото: Олена Клименко/Суспільне Харків
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#Харківщина #ДеньБабака #Тимко
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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