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  • За добу захисники України знищили 880 російських окупантів
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
11:05, Сьогодні

За добу захисники України знищили 880 російських окупантів

За добу захисники України знищили 880 російських окупантів

За добу Збройні сили України знищили близько 880 російських окупантів, 10 ворожих танків та 26 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника склали близько 387 940 осіб.

Про це ідеться у зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 387 940 (+880) осіб ,
  • танків ‒ 6341 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11805 (+13) од,
  • артилерійських систем – 9300 (+26) од,
  • РСЗВ – 979 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12352 (+36) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1473 (+3)

Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
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