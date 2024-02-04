Бутусов: російські війська просунулись у зону забудови Авдіївки, у місті йдуть вуличні бої

Російські підрозділи закріпились на одній з вулиць на на північній околиці Авдіївки. Якщо міряти по прямій, то передові підрозділи ворога знаходяться на відстані біля півтора кілометри від вʼїзду у місто.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук пише журналіст Юрій Бутусов

«Два тижні тому ворог зумів зайти на дві вулиці на південній околиці міста.

Ситуація критична. 110-та механізована бригада, а також кілька приданих підрозділів, ведуть бої з противником, який у кілька разів переважає у силах, і постійно застосовує свіже поповнення для своєї піхоти.

Авдіївка потребує негайно свіжих резервів та ротації підрозділів героїчної 110 -і бригади, яка зберігає керованість попри абсолютну виснаженість за майже два роки безперервних боїв у місті.

Також необхідні боєприпаси - поставки також вкрай малі, ворог має велику перевагу у засобах ураження.

Слабким місцем є, як завжди, взаємодія та порядок застосування усіх сил та засобів на рівні оперативно-тактичного управління. Дуже шкодить брехня у доповідях на генеральському рівні, бажання самозаспокоювати і себе і не дратувати вище керівництво «поганими новинами». А вище керівництво хоче слухати тільки позитивну, а не критичну інформацію. Тому і нема адекватного реагування на зміни обстановки.

Ворог розгорнув справжнє полювання за українськими операторами дронів у місті - будь-які споруди та місця встановлення антен піддаються ударам артилерії та бомбардуванню керованими авіабомбами. Російська авіація бомбить фактично безперешкодно.

Разом з тим, значні втрати несе ворог, і просування дається противнику важкою ціною. Але резерви противник зосереджує під Авдіївкою значно швидше ніж українське командування», - написав Бутусов.