Стало відомо, хто буде представляти Україну на Євробаченні 2024, - ВІДЕО

У суботу, 3 лютого, відбувся фінал нацвідбору на Євробачення 2024, проте так і не визначився переможець через збій у застосунку Дія.

Голосування продовжилось сьогодні 4 лютого.

У "Дії" за учасників Нацвідбору проголосувало 1 млн 167 тисяч глядачів.

У фіналі перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею “Teresa & Maria" і саме їм випаде честь представляти Україну на престижному пісенному конкурсі у Мальме.