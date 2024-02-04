Стало відомо, хто буде представляти Україну на Євробаченні 2024, - ВІДЕО
У суботу, 3 лютого, відбувся фінал нацвідбору на Євробачення 2024, проте так і не визначився переможець через збій у застосунку Дія.
Голосування продовжилось сьогодні 4 лютого.
У "Дії" за учасників Нацвідбору проголосувало 1 млн 167 тисяч глядачів.
У фіналі перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею “Teresa & Maria" і саме їм випаде честь представляти Україну на престижному пісенному конкурсі у Мальме.
Глядачі проголосували так:
1 бал — NAZVA
2 бали — INGRET
3 бали — Drevo
4 бали — ANKA
5 балів — NAHABA
6 балів — SKYLERR
7 балів — YAGODY
8 балів — Ziferblat
9 балів — MÉLOVIN
10 балів — YAKTAK
11 балів — найвищий бал — alyona alyona & Jerry Heil
як проголосували члени журі.
- 1 бал — NAHABA
- 2 бали — NAZVA
- 3 бали — SKYLERR
- 4 бали — Drevo
- 5 балів — ANKA
- 6 балів — YAKTAK
- 7 балів — YAGODY
- 8 балів — INGRET
- 9 балів — MÉLOVIN
- 10 балів — alyona alyona & Jerry Heil
- 11 балів — найвищий бал — Ziferblat
Євробачення 2024 пройде у шведському місті Мальме з 7 по 11 травня. Вже відомо, що Україна виступить у першій половині першого півфіналу 7 травня. Загалом у Євробаченні 2024 візьмуть участь 37 країн.