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  • Стало відомо, хто буде представляти Україну на Євробаченні 2024, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
19:57, Сьогодні

Стало відомо, хто буде представляти Україну на Євробаченні 2024, - ВІДЕО

Стало відомо, хто буде представляти Україну на Євробаченні 2024, - ВІДЕО

У суботу, 3 лютого, відбувся фінал нацвідбору на Євробачення 2024, проте так і не визначився переможець через збій у застосунку Дія.

Голосування продовжилось сьогодні 4 лютого.

У "Дії" за учасників Нацвідбору проголосувало 1 млн 167 тисяч глядачів.

У фіналі перемогу здобув дует Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею “Teresa & Maria" і саме їм випаде честь представляти Україну на престижному пісенному конкурсі у Мальме.

Глядачі проголосували так:

1 бал — NAZVA

2 бали — INGRET

3 бали — Drevo

4 бали — ANKA

5 балів — NAHABA

6 балів — SKYLERR

7 балів — YAGODY

8 балів — Ziferblat

9 балів — MÉLOVIN

10 балів — YAKTAK

11 балів — найвищий бал — alyona alyona & Jerry Heil

як проголосували члени журі.

  • 1 бал — NAHABA
  • 2 бали — NAZVA
  • 3 бали — SKYLERR
  • 4 бали — Drevo
  • 5 балів — ANKA
  • 6 балів — YAKTAK
  • 7 балів — YAGODY
  • 8 балів — INGRET
  • 9 балів — MÉLOVIN
  • 10 балів — alyona alyona & Jerry Heil
  • 11 балів — найвищий бал — Ziferblat

Євробачення 2024 пройде у шведському місті Мальме з 7 по 11 травня. Вже відомо, що Україна виступить у першій половині першого півфіналу 7 травня. Загалом у Євробаченні 2024 візьмуть участь 37 країн.

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#Євробачення2024 #AlyonaAlyona #JerryHeil
Ольга Романова
редактор
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