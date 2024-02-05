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За добу захисники України знищили 810 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 389560 осіб особового складу, 9349 артилерійських систем та 11822 бойових броньованих машин. Про це повідомив Генштаб. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.02.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 389560 (+810) осіб,

танків ‒ 6348 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 11822 (+4) од,

артилерійських систем – 9349 (+18) од,

РСЗВ – 979 (+0) од,

засоби ППО ‒ 664 (+1) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+0),

крилаті ракети ‒ 1848 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн– 12412 (+19) од,

спеціальна техніка ‒ 1486 (+7). Дані уточнюються.

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