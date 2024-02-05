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Бутусов: За останні чотири тижні на Авдіївку скинуто понад 600 авіабомб
Журналіст Юрій Бутусов написав про складну обстановку у місті Авдіївка.
У своєму дописі у Фейсбук він написав про нові штурми російських військ.
«5 лютого в Авдіївці. Зранку було ясно, зараз пішов сніг. Ворог всього у одній тисячі двісти метрів від цього усім відомого місця - вʼїзду у місто. Ворог продовжує атаки. За останні чотири тижні на місто скинуто понад 600 авіабомб, руйнування масштабні.
Наші тримаються та завдають удари усіма силами», - написав Бутусов.
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