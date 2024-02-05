Під російською окупацією все ще перебувають близько 26% території України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що приблизно 26% території України перебувають під російською окупацією, проте армія Росії більше не здатна значно просуватись уперед.

Про це він розповів в інтерв'ю італійському каналу Rai 1.

«За два роки важливо, що нам вдалося захистити нашу державу. Близько 26% території країни все ще перебувають під окупацією, але ми бачимо, що російська армія не здатна значно просунутися вперед. Ми їх зупинили», — наголосив глава держави.

Президент згадав, що в перші дні повномасштабного вторгнення РФ люди були дуже налякані, було багато хаосу. За його словами, зараз всі інакше, оскільки українці «почали захищати свою землю і сімʼї».

«Сьогодні країна знає, що таке війна, на жаль, багато сімей втратили близьких, є поранені, багато на фронті. Але ми не самі, нам вдалося об'єднати світових лідерів», — додав Зеленський.