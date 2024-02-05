Зеленський вніс до Ради законопроєкти щодо продовження мобілізації та воєнного стану

У понеділок, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.

Про це йдеться в картках законопроєктів 10456 та 10457 на сайті Ради.

Наразі мобілізація та воєнний стан тривають до 14 лютого. Глава держави пропонує продовжити їх ще на 90 днів, тобто до 14 травня.

Це вже вдесяте з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.