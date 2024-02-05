Рус
  • Головна
  • Зеленський вніс до Ради законопроєкти щодо продовження мобілізації та воєнного стану
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
12:23, Сьогодні

Зеленський вніс до Ради законопроєкти щодо продовження мобілізації та воєнного стану

Зеленський вніс до Ради законопроєкти щодо продовження мобілізації та воєнного стану

У понеділок, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.

Про це йдеться в картках законопроєктів 10456 та 10457 на сайті Ради.

Наразі мобілізація та воєнний стан тривають до 14 лютого. Глава держави пропонує продовжити їх ще на 90 днів, тобто до 14 травня.

Це вже вдесяте з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Зеленський #Рада #мобілізація #воєннийстан
Роман Лазоренко
Головний редактор сайту
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Оголошення
live comments feed...