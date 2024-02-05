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  • Під час удару по кафе в окупованому Лисичанську загинув «міністр надзвичайних ситуацій ЛНР»: він вчився у Харкові
Роман Лазоренко
головний редактор
12:57, Сьогодні
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Під час удару по кафе в окупованому Лисичанську загинув «міністр надзвичайних ситуацій ЛНР»: він вчився у Харкові

Під час удару по кафе в окупованому Лисичанську загинув «міністр надзвичайних ситуацій ЛНР»: він вчився у Харкові

Під час удару по кафе в Лисичанську у суботу, 3 лютого, загинув «міністр надзвичайних ситуацій ЛНР» Олексій Потелещенко.

Про це у своєму Telegram повідомив ватажок«ЛНР» Леонід Пасечник.

Скриншот/Леонид Пасечник/Telegram
Фото: Скриншот/Леонид Пасечник/Telegram

Як зазначає проросійський Telegram-канал Mash на Донбассе із посиланням на сина загиблого, в день обстрілу Потелещенко був на дні народження депутата Івана Жушма в кафе Адріатика. На момент обстрілу «очільник МНС ЛНР» перебував усередині разом з іншими гостями.

Журналіст Денис Казанський також повідомив, що приліт у Лисичанську був по кафе, у якому зібрались представники окупаційної адміністрації — верхівка «МНС», «прокурори» та «депутати».

За інформацією росіян, внаслідок атаки начебто загинуло 28 людей.

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко: «Потелещенко зрадник, він складав присягу Україні.

Він закінчив в 1998 році Харківський військовий університет за спеціальністю «хімічна технологія та інженерія, бойове застосування озброєння та засобів військ РХБЗ».

Російська сторона до сьогодні не могла визначитися, що ж писати про обстріл кафе, максимально уникаючи того, що в ньому проводилась зустріч функціонерів окупаційної влади».

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#Лисичанськ #обстріл #Потелещенко
Роман Лазоренко
головний редактор
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