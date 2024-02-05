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  • У Краматорську стартує акція «Подаруй бібліотеці книгу українською!»
Ольга Романова
редактор
15:09, Сьогодні

У Краматорську стартує акція «Подаруй бібліотеці книгу українською!»

У Краматорську стартує акція «Подаруй бібліотеці книгу українською!»

Бібліотеки Краматорська запрошують долучитися до благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу українською!».

Про це ​​поінформувало Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради. 

Такожпрацівники бібліотеки оприлюднили перелік рекомендованої літератури, до якого входять твори таких авторів, як Ч. Дікенс з "Різдвяною історією", С. Жадан з "Інтернатом", С. Тараторіна з "Домом солі", Л. Костенко з "Триста поезій" та інші. Акція присвячена Дню книгодарування. 

Впродовж лютого та березня 2024 бібліотеки чекатимуть на внесок у вигляді  подарованої книжки від усіх зацікавлених. Очікується,що це будуть нові видання українською мовою, видані у 2020-2024 роках.

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Нагадаємо, що 14 лютого світова спільнота відзначає Міжнародний день дарування книги. Його мета – надихнути людей по всьому світу подарувати 14 лютого книгу – бібліотеці, другу, членам родини. Вважається, що у цей день мають об’єднатися і ті, хто дарує книги, і ті, хто прищеплює любов до читання.

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#Донеччина #Краматорськ #бібліотеки #книги
Ольга Романова
редактор
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