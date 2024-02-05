У Краматорську стартує акція «Подаруй бібліотеці книгу українською!»

Бібліотеки Краматорська запрошують долучитися до благодійної акції «Подаруй бібліотеці книгу українською!».

Про це ​​поінформувало Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради.

Такожпрацівники бібліотеки оприлюднили перелік рекомендованої літератури, до якого входять твори таких авторів, як Ч. Дікенс з "Різдвяною історією", С. Жадан з "Інтернатом", С. Тараторіна з "Домом солі", Л. Костенко з "Триста поезій" та інші. Акція присвячена Дню книгодарування.

Впродовж лютого та березня 2024 бібліотеки чекатимуть на внесок у вигляді подарованої книжки від усіх зацікавлених. Очікується,що це будуть нові видання українською мовою, видані у 2020-2024 роках.

Нагадаємо, що 14 лютого світова спільнота відзначає Міжнародний день дарування книги. Його мета – надихнути людей по всьому світу подарувати 14 лютого книгу – бібліотеці, другу, членам родини. Вважається, що у цей день мають об’єднатися і ті, хто дарує книги, і ті, хто прищеплює любов до читання.