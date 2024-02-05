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  • На Донеччині у січні відновили світло майже у 300 населених пунктах
Ольга Романова
редактор
16:01, Сьогодні
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На Донеччині у січні відновили світло майже у 300 населених пунктах

На Донеччині у січні відновили світло майже у 300 населених пунктах

Енергетики повернули електрику до 294 населених пунктів Донецької області впродовж січня.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зокрема, декілька поселень за цей час були знеструмлені декілька разів, а деякі — понад 10.

Завдяки фахівцям доступ до електрики знову отримали 214310 родин.

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#Донеччина #світло #відновлення
Ольга Романова
редактор
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