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Ольга Романова
редактор
16:38, Сьогодні

Боксер з Донеччини переміг у турнірі в Німеччині

Боксер з Донеччини переміг у турнірі в Німеччині

На міжнародних змаганнях з боксу Internationales Schweriner Boxturnier, що відбулися у Мюнхені, вихованець Донецької обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з боксу Жавлонбек Кулдашев здобув золоту нагороду.

Про це повідомили Управління фізичної культури та спорту ДонОДА.

За інформацією спеціалістів управління, у ваговій категорії 48 кг спортсмен провів три переможні поєдинки. Організатори вручили йому грамоту, медаль, а також спортивний одяг та сертифікат у 500 євро.

Повідомляється, що Кулдашев розпочав свою спортивну кар'єру ще в мирному Маріуполі під керівництвом тренера-викладача Дмитра Шурди. Пізніше, коли хлопець змушений був переїхати за кордон, Андрій Музика став його тренером, і, навіть після переїзду хлопця продовжує тренувати його у віддаленому форматі через Інтернет.

Анастасія Пугачук

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#Донеччина #боксер #Німеччина
Ольга Романова
редактор
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