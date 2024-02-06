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За добу захисники України знищили 1020 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1020 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 390580 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.02.24 орієнтовно склали: особового складу - близько/ about 390580 (+1020) осіб

танків - 6365 (+17)

бойових броньованих машин - 11857 (+35)

артилерійських систем - 9367 (+18)

РСЗВ - 979 (+0)

засоби ППО - 665 (+1)

літаків - 332 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7173 (+0)

крилаті ракети - 1848 (+0)

кораблі / катери - 24 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 12453 (+41)

спеціальна техніка - 1496 (+10). Дані уточнюються.

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