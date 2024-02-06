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На Донеччині за добу окупанти 6 разів обстріляли населені пункти: поранено людину, пошкоджено школу, будинки
Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 114 осіб, у тому числі 25 дітей.
Про оперативну ситуація по області станом на ранок 2 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді з Ураганів обстріляна Новоселівка Перша — без жертв.
Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське і Зарічне.
Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджені школа, приватний будинок і 2 складських приміщення. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.
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