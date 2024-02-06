На Донеччині за добу окупанти 6 разів обстріляли населені пункти: поранено людину, пошкоджено школу, будинки

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 114 осіб, у тому числі 25 дітей.

Про оперативну ситуація по області станом на ранок 2 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.



Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді з Ураганів обстріляна Новоселівка Перша — без жертв.



Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське і Зарічне.



Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджені школа, приватний будинок і 2 складських приміщення. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.