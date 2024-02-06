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  • На Донеччині за добу окупанти 6 разів обстріляли населені пункти: поранено людину, пошкоджено школу, будинки
Ольга Романова
редактор
11:01, Сьогодні
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На Донеччині за добу окупанти 6 разів обстріляли населені пункти: поранено людину, пошкоджено школу, будинки

На Донеччині за добу окупанти 6 разів обстріляли населені пункти: поранено людину, пошкоджено школу, будинки

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 114 осіб, у тому числі 25 дітей.

Про оперативну ситуація по області станом на ранок 2 лютого повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. В Авдіївці поранено людину. В Очеретинській громаді з Ураганів обстріляна Новоселівка Перша — без жертв.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні Торське і Зарічне.

Бахмутський район. У Щербинівці Торецької громади пошкоджено 3 інфраструктурні об'єкти. У Часовоярській громаді пошкоджені школа, приватний будинок і 2 складських приміщення. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка, Васюківка і Федорівка. У Сіверську пошкоджено нежитлову споруду.

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#Донеччина #окупанти #обстріли #наслідки
Ольга Романова
редактор
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