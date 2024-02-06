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На Донеччині прикордонники знищили два танки та один БМП окупантів, - ВІДЕО
На Донеччині пілоти FPV-дронів Держприкордонслужби влучно «загніздили» пташок на 2 танки та 1 БМП окупантів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
При цьому, повторна детонація БМП, яка ймовірно використовувалася для доставки боєкомплекту, спричинила яскраве фаєр-шоу. На фоні цих вибухів з сусідньої позиції вискочив російський танк, який намагався втекти. Марно.
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