На Донеччині прикордонники знищили два танки та один БМП окупантів, - ВІДЕО

На Донеччині пілоти FPV-дронів Держприкордонслужби влучно «загніздили» пташок на 2 танки та 1 БМП окупантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

При цьому, повторна детонація БМП, яка ймовірно використовувалася для доставки боєкомплекту, спричинила яскраве фаєр-шоу. На фоні цих вибухів з сусідньої позиції вискочив російський танк, який намагався втекти. Марно.