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  • На Донеччині прикордонники знищили два танки та один БМП окупантів, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
12:18, Сьогодні

На Донеччині прикордонники знищили два танки та один БМП окупантів, - ВІДЕО

На Донеччині прикордонники знищили два танки та один БМП окупантів, - ВІДЕО

На Донеччині пілоти FPV-дронів Держприкордонслужби влучно «загніздили» пташок на 2 танки та 1 БМП окупантів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

При цьому, повторна детонація БМП, яка ймовірно використовувалася для доставки боєкомплекту, спричинила яскраве фаєр-шоу. На фоні цих вибухів з сусідньої позиції вискочив російський танк, який намагався втекти. Марно.

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#Донеччина #ЗСУ #окупанти #танки #БМП #знищення
Ольга Романова
редактор
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