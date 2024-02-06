Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 13 травня 2024 року

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на три місяці. Цей правовий режим діятиме щонайменше до 13 травня 2024 року.

Про це повідомляє нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк. Рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 335 парламентарів.

Парламентарі прийняли законопроєкт №10456 про продовження воєнного стану, а також №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Дію цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.