Російські диверсанти заходять в Авдіївку, але вуличні бої відсутні

Поодинокі ДРГ росіян заходять в Авдіївку на Донеччині, але вуличних боїв у місті не відбувається.

Про це повідомив начальник Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш в ефірі телемарфону “Єдині новини”.

Російські війська наступають на Авдіївку з різних напрямків.

"Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, що є якісь поодинокі ДРГ, які намагаються пройти в місто, пройти вулицями. Є підтвердження цьому і відеопідтвердження. Але звичайно, що хлопці це відпрацьовують" – пояснив Віталій Барабаш.

Найважливіше, за його словами, полягає в тому, що незважаючи на тиск окупантів, дуже значними силами і надзвичайно складними умовами, лінія оборони тримається.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов заявляє, що приблизно 40 тисяч російських військових зосереджено в районі Авдіївки, і ця цифра практично не змінилася за останні кілька місяців. На його думку, це свідчить про те, що незважаючи на значні втрати, рф продовжує нарощувати свої сили і поступово просувається.

Анастасія Пугачук